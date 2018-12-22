ВМС Ирана встретили авианосец США в Персидском заливе запусками ракет

СЕГОДНЯ 00:22 2018-12-22T00:35:46+03:00

Группа американских кораблей во главе с авианосцем John C. Stennis будет находиться в регионе не менее двух месяцев

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Группа американских военных кораблей во главе с атомным авианосцем John C. Stennis впервые с момента выхода Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном зашла в Персидский залив, сообщает агентство Associated Press.

К авианосцу ВМС США сразу приблизились три десятка кораблей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и на безопасном расстоянии от него расстоянии демонстративно выпустили несколько ракет.

Отмечается, что с одного из иранских кораблей был запущен беспилотник, который издалека снимал американские суда. По данным АР, авианосец John C. Stennis вместе с другими кораблями ВМС США будет находится в ближневосточном регионе как минимум два месяца, причем большую часть времени – в пределах Персидского залива.

Напомним, 5 ноября вступил в силу очередной пакет американских санкций против Ирана, в первую очередь направленный против нефтегазового и финансового сектора страны. В Минфине США предпринятые меры назвали самыми масштабными единовременными санкциями из когда-либо применявшихся в отношении Тегерана.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Ирана Хасан Роухани уже заявил, что Тегеран вопреки санкциям США продолжит продавать свою нефть.