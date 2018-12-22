Помпео: Я не очень доверяю заявлениям России
Госсекретарь США Майк Помпео «откровенно» признался, что не доверяет большинству заявлений России.
Так он в интервью радио NPR ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что после вывода американских войск из Сирии у арабской республики появится реальная перспектива на политическое урегулирование.
«Говоря откровенно, я не очень доверяю российским заявлениям почти по всему», - сказал Помпео.
Глава госдепартамента добавил, что Соединенные Штаты взяли на себя обязательство разгромить *ИГ и сделали это.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 19 декабря, президент США объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. К слову, в России усомнились в том, что Штаты действительно вывезут своих солдат из страны, но отметили, что если так и будет, то это «шаг в правильном направлении».
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.