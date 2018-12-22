Помпео: Я не очень доверяю заявлениям России

СЕГОДНЯ 02:27 2018-12-22T02:37:15+03:00

Так госсекретарь США прокомментировал слова Захаровой о том, что вывод американских войск дает надежду на политическое урегулирование в Сирии

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Госсекретарь США Майк Помпео «откровенно» признался, что не доверяет большинству заявлений России.

Так он в интервью радио NPR ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что после вывода американских войск из Сирии у арабской республики появится реальная перспектива на политическое урегулирование.

«Говоря откровенно, я не очень доверяю российским заявлениям почти по всему», - сказал Помпео.

Глава госдепартамента добавил, что Соединенные Штаты взяли на себя обязательство разгромить *ИГ и сделали это.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 19 декабря, президент США объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. К слову, в России усомнились в том, что Штаты действительно вывезут своих солдат из страны, но отметили, что если так и будет, то это «шаг в правильном направлении».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.