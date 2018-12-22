Умерла американская актриса и певица Этель Эйлер

СЕГОДНЯ 05:01 2018-12-22T05:22:51+03:00

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В Калифорнии на 89-м году жизни скончалась американская актриса и певица Этель Эйлер, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на ее родных. Звезда Голливуда умерла в городе Лома-Линда еще 18 ноября, однако семья Эйлер объявила о ее смерти только теперь, 21 декабря.

СПРАВКА «КП»

Этель Эйлер (Ethel Ayler) родилась 1 мая 1930 года в Уистлере, штат Алабама. Дебютировала на Бродвее в мюзикле Лэнгстона Хьюза «Просто Небесный» в 1957-м, позже в том же году выступала в качестве дублёра Лины Хорн в мюзикле «Ямайка».

Широкую известность актрисе принесла роль Кэрри Хэнкс в телесериале «Шоу Косби», который выходил на экраны восемь лет (с 1984 по 1992 год). Кроме того, Этель Эйлер снималась в таких фильмах и сериалах, как «Девять с половиной недель», «Семейные узы», «Телохранитель», «Молодые и дерзкие», «Мелроуз-Плейс», «Друзья», «Клиент всегда мёртв» и других.