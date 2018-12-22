2018-12-22T05:48:06+03:00
Спорт

Синицина и Кацалапов стали чемпионами России в танцах на льду

Фигуристы сказали, что для них это большая честь
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото: Станислав Красильников/ТАССНикита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Золотые медали Чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду завоевали Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Дуэт получил за исполнение ритмического и произвольного танцев в сумме 212,32 балла и занял первое место в соревнованиях.

Серебро национального первенства досталось Ивану Букину и Александре Степановой, их дуэт набрал 208, 49 балла. Тройку призеров чемпионата замкнула пара Егор Базин и Софья Евдокимова с 179,21 балла.

Стоит отметить, что дуэт Синицина и Кацалапов впервые получил золото чемпионата России. Своей победой спортсмены гарантировали себе выступление в составе в национальной команды на чемпионате Европы 2019 года, который пройдет в Минске.

«Сколько же я этого ждал, я так счастлив», - признался Александр.

«Считаю, мы хорошо держались, отдохнем и начнем готовиться к главным стартам. Для нас честь быть главной парой страны», - приводит его слова ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Саранске, он завершится 23 декабря показательными выступлениями фигуристов.

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