2018-12-22T06:56:53+03:00
Происшествия

Экс-президента Приднестровья Шевчука приговорили к 16 годам колонии

Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Евгений Шевчук. Фото: Зураб Джавахадзе/ТАССЕвгений Шевчук. Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Изменить размер текста:

Экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука, руководившего непризнанной республикой с 2011 по 2016 год, в пятницу заочно приговорили к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание бывший глава региона должен в колонии строгого режима.

Начальник управления прокуратуры ПМР Александр Сторожук сообщил местному телеканалу, что Верховный суд Приднестровья 21 декабря признал Евгения Шевчука виновным во всех инкриминируемых преступлениях. Он уточнил: два эпизода преступной деятельности обвиняемого касаются получения взятки в особо крупном размере, еще три – превышения должностных полномочий, в том числе незаконного удержания 30% зарплат и пенсий.

Кроме того, суд лишил Шевчука госнаград и запретил в течение пяти лет после освобождения занимать государственные должности, а также назначил штраф в сумме 600 миллионов приднестровских рублей (почти 36 миллионов долларов), передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru писал, что экс-глава Приднестровья покинул территорию республики после того, в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел и парламент ПМР лишил его неприкосновенности. Позже сам Шевчук объяснил, почему сбежал: он опасался за свою жизнь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
Полиция задержала двух подозреваемых в запуске дронов над аэропортом Гатвик в Лондоне
Британский спецназ освободил захваченное нелегалами судно
Синицина и Кацалапов стали чемпионами России в танцах на льду
Умерла американская актриса и певица Этель Эйлер
Глава нацразведки США обвинил Россию, Китай и Иран в попытке повлиять на выборы в конгресс
Трамп заявил, что готов надолго приостановить работу правительства
Четыре нелегала в Британии пытались захватить судно, угрожая экипажу
В Москве машина «Яндекс Такси» упала в реку Яузу
Помпео: Я не очень доверяю заявлениям России
«Гражданские самолеты Сухого» и ирландская CityJet могут в новом году разорвать сотрудничество
Forbes назвал Вагита Алекперова самым удачливым российским бизнесменом
В стычках протестующих с полицией в Барселоне пострадали более 60 человек
ВМС Ирана встретили авианосец США в Персидском заливе запусками ракет
Порошенко доволен тем, что ЕС продлил санкции против России
Крушение Ан-26 в Конго: погибли трое россиян
Захарова прокомментировала притеснения RT в Великобритании
Германия отказалась от угольной промышленности
Мобильные операторы предупреждают об изменении цен на услуги
Умер бывший режиссер «Спокойной ночи, малыши!» Дмитрий Калинин
Тарасова назвала причину неудачного выступления Медведевой в короткой программе
Курс доллара на Московской бирже превысил 69 рублей
Постпред США в ООН «обрадовала страны» потерей голоса
Захарова назвала поспешным решение США увеличить стоимость виз
Генассамблея ООН не приняла российскую резолюцию в поддержку ДРСМД
Турция приветствует вывод американских войск из Сирии
В Совфеде прокомментировали продление санкций ЕС против России