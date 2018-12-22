Экс-президента Приднестровья Шевчука приговорили к 16 годам колонии

СЕГОДНЯ 06:30 2018-12-22T06:56:53+03:00

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Экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука, руководившего непризнанной республикой с 2011 по 2016 год, в пятницу заочно приговорили к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание бывший глава региона должен в колонии строгого режима.

Начальник управления прокуратуры ПМР Александр Сторожук сообщил местному телеканалу, что Верховный суд Приднестровья 21 декабря признал Евгения Шевчука виновным во всех инкриминируемых преступлениях. Он уточнил: два эпизода преступной деятельности обвиняемого касаются получения взятки в особо крупном размере, еще три – превышения должностных полномочий, в том числе незаконного удержания 30% зарплат и пенсий.

Кроме того, суд лишил Шевчука госнаград и запретил в течение пяти лет после освобождения занимать государственные должности, а также назначил штраф в сумме 600 миллионов приднестровских рублей (почти 36 миллионов долларов), передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru писал, что экс-глава Приднестровья покинул территорию республики после того, в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел и парламент ПМР лишил его неприкосновенности. Позже сам Шевчук объяснил, почему сбежал: он опасался за свою жизнь.