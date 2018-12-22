Погода в Москве на 22 декабря 2018 года: жителей столицы предупредили о метели и снежных заносах на дорогах

СЕГОДНЯ 07:52 2018-12-22T07:52:54+03:00

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 22 декабря 2018 года

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 22 декабря 2018 года. Как утверждают специалисты, в субботу температура в столице начнет повышаться: столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов.

А небо вновь затянут облака, и в городе пойдет снег. Более того, в мегаполисе ожидается метель. При этом метеорологи предупреждают о заносах на дорогах и гололедице. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Кстати, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) уже обратился к водителям с просьбой быть внимательнее и соблюдать дистанцию на дорогах. «До воскресенья из-за снегопадов ждем заносов на дорогах», - говорится в официальном Twitter ЦОДД.

А в ночь на воскресенье, 23 декабря, температура воздуха не изменится и также как и днем составит -2…-4 градуса, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток снегопад в столице продолжится.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, нынешняя зима с первых дней показывает свое непостоянство: мороз и оттепель то и дело сменяют друг друга. Так, ранее на этой неделе в Москве было довольно морозно, а ночь на понедельник, 17 декабря, вообще стала самой холодной с начала зимы: столбики термометров в городе опускались до -15,8 градуса. Однако теперь циклон с Балтики принес в Центр России снегопады и потепление.