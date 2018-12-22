2018-12-22T08:25:47+03:00
Экономика

Минсельхоз подсчитал: новогодний с тол за год подорожал всего на 1,6%

Цены на вино остались прежними, а фрукты и овощи в этом году обойдутся россиянам даже дешевле
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Главный символ праздника – салат оливье – по сравнению с прошлым Новым годом подорожал на 6%Главный символ праздника – салат оливье – по сравнению с прошлым Новым годом подорожал на 6%Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В преддверии Нового года, до которого осталось всего несколько дней, Аналитический центр Минсельхоза подсчитал, во сколько россиянам обойдется традиционный новогодний стол.

Оказывается, обычный набор продуктов, которые каждая хозяйка покупает к зимнему празднику, по сравнению с прошлым годом подорожал всего на 1,6%. Стоимость «новогодней продуктовой корзины» на семью из четырех человек, по оценкам ведомства, составит 6,253 тысячи рублей.

Специалисты использовали данные Росстата, а также учитывали колебания цен в этом году, объемы спроса и предложения. В свое исследование они включили около трех десятков разных продуктов: рыбу и мясо, сыр и колбасу, овощи и фрукты, икру и сладости, алкогольные и безалкогольные напитки.

По подсчетам аналитиков, «сельдь под шубой» в этом году россиянам обойдется в ту же сумму, что и в прошлом, а вот стоимость традиционного новогоднего салата оливье выросла примерно на 6% (на 17 рублей).

Причем, как рассказал глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, цены на российское вино остались на уровне прошлого года, а руководитель Национального плодоовощного союза Александр Горкин сообщил, что тепличные фрукты и овощи в этом году обойдутся россиянам дешевле, передает РИА Новости.

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