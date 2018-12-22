Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за 2018 год

СЕГОДНЯ 08:33 2018-12-22T08:33:33+03:00

Как оказалось, наиболее успешные бизнесмены планеты обеднели на $511 млрд

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В США оценили потери богатейших людей мира за 2018 год. Как выяснилось, общее состояние 500 наиболее успешных бизнесменов сократилось на 511 миллиардов долларов - до 4,7 триллиона долларов.

При этом, как отмечает агентство Bloomberg, потери российских предпринимателей были в среднем несколько меньше, чем у их коллег из многих других стран: суммарное состояние 25 самых богатых россиян сократилось лишь на 2% - до 255 миллиардов долларов. Причем из этих 25 бизнесменов потери понесли только16-ть.

Что касается лидера рейтинга богатейших людей мира - главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, то, согласно последним данным, совокупная стоимость принадлежащих ему активов сократилась со 168 миллиардов долларов до 115 миллиардов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году журнал Forbes составил рейтинг самых богатых людей мира. Возглавил его именно глава интернет-магазина Amazon Джефф Безос.