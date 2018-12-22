2018-12-22T09:02:08+03:00
В мире

Daily Express заявила об «угрозе третьей мировой войны» из-за ситуации в Азовском море

В материале британского издания говорится о том, что недалеко от Феодосии замечен российский фрегат
Дарья ИВАШКИНА
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В материале британского издания говорится о том, что недалеко от Феодосии замечен российский фрегатВ материале британского издания говорится о том, что недалеко от Феодосии замечен российский фрегатФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский таблоид Daily Express опубликовал статью, в которой утверждается, что на фоне «угрозы третьей мировой войны» РФ направила свой фрегат в Азовское море. Между тем автор забывает упомянуть о том, что российский корабль, «замеченный недалеко от Феодосии», при этом находится в территориальных водах своей страны.

Кроме того, в материале говорится и об инциденте в Керченском проливе, однако умалчивается причина произошедшего - нарушение украинскими судами российской границы. Помимо этого, в статье приводятся неточные данные о числе задержанных моряков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля - рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» - незаконно пересекли границу РФ: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских властей. В результате на следующий день сотрудники ФСБ России задержали три военных судна незалежной. А по факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело.

Кстати, стоит отметить, что ранее официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова уже говорила о том, что находящиеся в Азовском море силы используются для охраны Крымского моста из-за непрекращающихся украинских угроз его уничтожить.

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