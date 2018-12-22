2018-12-22T09:17:44+03:00
Спорт

Глава Антидопингового агентства США надеется на лишение прав РУСАДА

Ранее эксперты WADA не смогли закончить работу по извлечению данных московской лаборатории
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис ТайгартГлава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис ТайгартФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду на то, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь лишит прав РУСАДА. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что эксперты WADA не смогли закончить работу по извлечению данных проверок допинг-проб российских спортсменов московской лабораторией за период с 2011-го по 2015 год.

«Вот так сюрприз. Кто-то еще удивлен тому, что российская сторона пытается избежать ответственности? Будем надеяться, что на этот раз WADA усвоило урок и лишит их статуса», - цитирует Тайгарта агентство Reuters.

Между тем стоит отметить, что специалисты Всемирного антидопингового агентства, которые прибыли в Москву 17 декабря, получили доступ к столичной антидопинговой лаборатории, но не смогли завершить работу из-за своего оборудования, так как оно не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Еще больше материалов по теме: «Допинговый скандал»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестный забрался на рождественскую ель перед Белым домом
Daily Express заявила об «угрозе третьей мировой войны» из-за ситуации в Азовском море
Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за 2018 год
Минсельхоз подсчитал: новогодний с тол за год подорожал всего на 1,6%
Уходящая неделя стала худшей для американских бирж за последние 10 лет
Погода в Москве на 22 декабря 2018 года: жителей столицы предупредили о метели и снежных заносах на дорогах
Правительство США частично прекращает работу с 22 декабря
США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
Полиция задержала двух подозреваемых в запуске дронов над аэропортом Гатвик в Лондоне
Экс-президента Приднестровья Шевчука приговорили к 16 годам колонии
Британский спецназ освободил захваченное нелегалами судно
Синицина и Кацалапов стали чемпионами России в танцах на льду
Умерла американская актриса и певица Этель Эйлер
Глава нацразведки США обвинил Россию, Китай и Иран в попытке повлиять на выборы в конгресс
Трамп заявил, что готов надолго приостановить работу правительства