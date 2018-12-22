Глава Антидопингового агентства США надеется на лишение прав РУСАДА

СЕГОДНЯ 09:17 2018-12-22T09:17:44+03:00

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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду на то, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь лишит прав РУСАДА. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что эксперты WADA не смогли закончить работу по извлечению данных проверок допинг-проб российских спортсменов московской лабораторией за период с 2011-го по 2015 год.

«Вот так сюрприз. Кто-то еще удивлен тому, что российская сторона пытается избежать ответственности? Будем надеяться, что на этот раз WADA усвоило урок и лишит их статуса», - цитирует Тайгарта агентство Reuters.

Между тем стоит отметить, что специалисты Всемирного антидопингового агентства, которые прибыли в Москву 17 декабря, получили доступ к столичной антидопинговой лаборатории, но не смогли завершить работу из-за своего оборудования, так как оно не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.