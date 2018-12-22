Глава Антидопингового агентства США надеется на лишение прав РУСАДА
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду на то, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь лишит прав РУСАДА. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что эксперты WADA не смогли закончить работу по извлечению данных проверок допинг-проб российских спортсменов московской лабораторией за период с 2011-го по 2015 год.
«Вот так сюрприз. Кто-то еще удивлен тому, что российская сторона пытается избежать ответственности? Будем надеяться, что на этот раз WADA усвоило урок и лишит их статуса», - цитирует Тайгарта агентство Reuters.
Между тем стоит отметить, что специалисты Всемирного антидопингового агентства, которые прибыли в Москву 17 декабря, получили доступ к столичной антидопинговой лаборатории, но не смогли завершить работу из-за своего оборудования, так как оно не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.
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