Неизвестный забрался на рождественскую ель перед Белым домом

СЕГОДНЯ 09:30 2018-12-22T09:44:48+03:00

Рождественская елка установлена перед Белым домом на большой лужайке, именуемой Эллипсом, там в этот вечер проходило театральное представление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчину с трудом уговорили спуститься с главной елки США, на которой он повредил часть праздничных огней [видео]

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В пятницу вечером неизвестный мужчина забрался на главную рождественскую ель Соединенных Штатов, наряженную на лужайке перед Белым домом. При этом он повредил часть праздничных огней, сообщает телеканал NBC.

Решили эту проблему полицейские: они уговорили странного человека самостоятельно спуститься с дерева. Сообщается, что он был чем-то очень расстроен.

Сразу после того, как мужчина слез с елки, стражи порядка доставили его в больницу на психиатрическое освидетельствование.

Мужчина забрался на рождественскую ель перед Белым домом.

Инцидент произошел, когда у главного рождественского символа выступали артисты, театральное представление пришлось остановить, а всю территорию перед президентской резиденцией на время переговоров с нарушителем оцепила полиция.

К слову, как писал сайт kp.ru, в прошлом году перед католическим Рождеством похожий случай произошел в Милане. Там молодой уроженец Гамбии с видом на жительство в Италии взобрался на украшенную к празднику ёлку в центре города, чтобы снять с неё крест. Разумеется, сделать это африканцу не дали, полицейские сняли его с дерева.