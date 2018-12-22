Китай вывел на орбиту первый экспериментальный спутник связи

СЕГОДНЯ 10:01 2018-12-22T10:21:05+03:00

Китай вывел на орбиту первый спутник связи для проекта «Хунъюнь» Фото: REUTERS

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В субботу, 22 декабря, в 02:51 мск с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе Китая, стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-11» с экспериментальным спутником связи.

А вскоре появилась информация об успешном выводе на орбиту космического аппарата «Хунъюнь-1». Как сообщает агентство «Синьхуа», «этот космический аппарат станет первым в создаваемой Китаем национальной низкоорбитальной системе спутниковой связи "Хунъюнь"». Причем стоит отметить, что Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) планирует запустить до конца 2022 года 60 аппаратов «Хунъюнь».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре этого года Китай вывел в космос два навигационных спутника, завершив тем самым формирование базовой группировки навигационной системы Beidou. Тогда аппараты доставила на орбиту Земли ракета-носитель «Чанчжэн-3-Би».