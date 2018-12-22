Новогодняя комедия «Один дома» получит продолжение
Как стало известно, студии Fox и Disney планируют снять продолжение культовой рождественской комедии «Один дома». Причем зрителей ждет не ремейк, а именно прямое продолжение франшизы, но с новыми героями.
По некоторым данным, над сценарием картины уже трудятся комики из шоу «Субботним вечером в прямом эфире» Майки Дэй и Стритер Сейдел. А вот режиссера для нового проекта еще не выбрали.
Причем не исключено, что в фильме может сыграть Маколей Калкин, который снимался в двух первых частях франшизы. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры с комиком Уиллом Ферреллом и звездой «Девичника в Вегасе» Мелиссой Маккарти, сообщает SplashReport со ссылкой на инсайдера.
Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, недавно Маколей Калкин снялся в новогодней рекламе голосового помощника Google, в которой повторил культовые сцены из фильма «Один дома».