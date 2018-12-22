2018-12-22T10:41:40+03:00
Звезды

Новогодняя комедия «Один дома» получит продолжение

Как стало известно, сценарий новой картины уже в разработке
Дарья ИВАШКИНА
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Постер к фильму «Один дома»Постер к фильму «Один дома»
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Как стало известно, студии Fox и Disney планируют снять продолжение культовой рождественской комедии «Один дома». Причем зрителей ждет не ремейк, а именно прямое продолжение франшизы, но с новыми героями.

По некоторым данным, над сценарием картины уже трудятся комики из шоу «Субботним вечером в прямом эфире» Майки Дэй и Стритер Сейдел. А вот режиссера для нового проекта еще не выбрали.

Причем не исключено, что в фильме может сыграть Маколей Калкин, который снимался в двух первых частях франшизы. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры с комиком Уиллом Ферреллом и звездой «Девичника в Вегасе» Мелиссой Маккарти, сообщает SplashReport со ссылкой на инсайдера.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, недавно Маколей Калкин снялся в новогодней рекламе голосового помощника Google, в которой повторил культовые сцены из фильма «Один дома».

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