Трамп задумался над увольнением главы ФРС

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-22T10:47:57+03:00

По данным Bloomberg, президент США очень недоволен четвертым в этом году повышением базовой процентной ставки

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Над головой председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла сгустились тучи: после четвертого в этом году повышения базовой процентной ставки Дональд Трамп всерьез задумался о возможности его отставки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Причем, по словам двух из них, президент США в последние дни несколько раз возвращался к вопросу увольнения Пауэлла. Собеседники издания утверждают, что советники главы Белого дома пытаются отговорить его от этого «катастрофического» шага.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 декабря ФРС, которая в Соединенных Штатах выполняет функции Центробанка, в очередной раз повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 2,25 – 2,5% годовых. До этого ставку повышали в сентябре, марте и июне.

Между тем, Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство такой политикой Федрезерва. Правда, при этом говорил, что никого ни в чем не винит: «Я сам их назначил».