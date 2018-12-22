Трамп задумался над увольнением главы ФРС
Над головой председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла сгустились тучи: после четвертого в этом году повышения базовой процентной ставки Дональд Трамп всерьез задумался о возможности его отставки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четыре осведомленных источника.
Причем, по словам двух из них, президент США в последние дни несколько раз возвращался к вопросу увольнения Пауэлла. Собеседники издания утверждают, что советники главы Белого дома пытаются отговорить его от этого «катастрофического» шага.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 декабря ФРС, которая в Соединенных Штатах выполняет функции Центробанка, в очередной раз повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 2,25 – 2,5% годовых. До этого ставку повышали в сентябре, марте и июне.
Между тем, Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство такой политикой Федрезерва. Правда, при этом говорил, что никого ни в чем не винит: «Я сам их назначил».