2018-12-22T11:49:19+03:00
В мире

В Узбекистане задержали бывшего главу службы безопасности экс-президента Каримова

Как заметили в Генпрокуратуре республики, в настоящее время в отношении генерал-майора проводятся следственные действия
Дарья ИВАШКИНА
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В Узбекистане задержали бывшего главу службы безопасности экс-президента КаримоваВ Узбекистане задержали бывшего главу службы безопасности экс-президента КаримоваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 22 декабря, генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила информацию о задержании Муиджона Тохирия, который с 2013 года по сентябрь 2016-го руководил службой безопасности первого президента страны Ислама Каримова. Как отметили в надзорном ведомстве, в настоящее время в отношении генерал-майора проводятся следственные действия.

«Муиджон Тохирий действительно задержан. В отношении него проводятся следственные действия», - сказал представитель Генпрокуратуры республики. При этом никакой дополнительной информации он не предоставил «в интересах следствия», передает «Интерфакс».

СПРАВКА «КП»

С сентября 2010-го по июнь 2011 года Муиджон Тохирий был государственным советником президента Узбекистана: он отвечал за координацию деятельности правоприменительных, силовых и фискальных ведомств республики. А с декабря 2016 года по февраль 2018-го генерал-майор работал председателем Государственного таможенного комитета.

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