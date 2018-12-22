В NASA рассказали, как экипаж МКС отметит Рождество

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-22T13:10:30+03:00

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В NASA рассказали, как экипаж Международной космической станции (МКС) отметит католическое Рождество. Как выяснилось, канадский и американский астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн 25 декабря будут отдыхать, а у россиянина Олега Кононенко в этот день будет «минимальный объем работы».

Что касается праздничного меню, то оно включает в себя копченую идейку, макароны с сыром, запеченную под сырным соусом картошку и кукурузу, а также хлебный пудинг, батат в сахарной глазури и клубника. Кроме того, обитателям МКС полагаются печенье и набор разноцветной глазури, которой они смогут сами украсить лакомство.

А вот Новый год космонавты встретят рабочим днем: 1 января они будут заняты загрузкой пристыкованного к Международной космической станции грузового корабля Dragon, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 20 декабря, спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-09» с тремя предыдущими членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане. Таким образом, Сергей Прокопьев, Серена Ауньон и Александер Герст будут отмечать грядущие праздники уже дома.