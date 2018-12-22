2018-12-22T14:30:59+03:00
Политика

МИД РФ прокомментировал голосование Генассамблеи ООН по резолюции о ДРСМД

Как отметили в дипведомстве, страны, высказавшиеся против этого документа, нанесли «новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности»
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В субботу, 22 декабря, МИД РФ прокомментировал итоги голосования в Генассамблее (ГА) ООН по российскому проекту резолюции в поддержку Договора о ликвидациях ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как отметили в дипведомстве, результаты этого голосования «не могут не вызывать разочарования».

При этом дипломаты подчеркнули, что страны, высказавшиеся против предложенного Россией документа, нанесли «новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности». «Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира. Своим попустительством либо бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение договора», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 21 декабря, стало известно, что Генассамблея ООН не приняла российскую резолюцию в поддержку ДРСМД. Против предложенного документа проголосовали 46 стран, и еще 78 государств воздержались.

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