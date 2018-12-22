Володин раскритиковал министерства России и Белоруссии за промедление при отмене роуминга

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-22T15:06:02+03:00

Спикер Госдумы отметил, что по этой теме «уже более двух лет нет ясности»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в субботу, 22 декабря, на «правительственном часе» в ходе 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, раскритиковал профильные министерства за низкие темпы при реализации решений по отмене роуминга между двумя странами.

Также председатель нижней палаты российского парламента напомнил о том, что задачу по отмене роуминга поставили главы наших государств Владимир Путин и Александр Лукашенко, и обратил внимание на то, что по этой теме «уже более двух лет нет ясности», передает ТАСС.

«Наша задача - придать импульс коллегам из исполнительной власти», - сказал Володин, добавив при этом, что представители правительств двух стран должны будут в месячный срок доложить парламентариям о ходе реализации решения об отмене роуминга.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ходе состоявшегося в июне этого года в Минске заседания госсовета Союзного государства один из докладчиков заметил, что «по роумингу решение пока не найдено, но работа продолжается».