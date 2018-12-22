2018-12-22T15:06:02+03:00
Политика

Володин раскритиковал министерства России и Белоруссии за промедление при отмене роуминга

Спикер Госдумы отметил, что по этой теме «уже более двух лет нет ясности»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Спикер Госдумы Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в субботу, 22 декабря, на «правительственном часе» в ходе 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, раскритиковал профильные министерства за низкие темпы при реализации решений по отмене роуминга между двумя странами.

Также председатель нижней палаты российского парламента напомнил о том, что задачу по отмене роуминга поставили главы наших государств Владимир Путин и Александр Лукашенко, и обратил внимание на то, что по этой теме «уже более двух лет нет ясности», передает ТАСС.

«Наша задача - придать импульс коллегам из исполнительной власти», - сказал Володин, добавив при этом, что представители правительств двух стран должны будут в месячный срок доложить парламентариям о ходе реализации решения об отмене роуминга.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ходе состоявшегося в июне этого года в Минске заседания госсовета Союзного государства один из докладчиков заметил, что «по роумингу решение пока не найдено, но работа продолжается».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Франции еще один водитель погиб из-за блокады дороги «желтыми жилетами»
Митрополит Онуфрий встретился с послом США на Украине
МИД РФ прокомментировал голосование Генассамблеи ООН по резолюции о ДРСМД
Смертельно больной британец начал продавать билеты на собственные похороны
Умер физик-теоретик Сергей Псахье
В США рассказали о превосходстве «Арматы» над танками НАТО
В NASA рассказали, как экипаж МКС отметит Рождество
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Украинские железные дороги пожаловались на нехватку российских запчастей
«Желтые жилеты» 22 декабря продолжат протесты во Франции
Россия может лишиться права проводить международные соревнования при невыполнении условий WADA
В Узбекистане задержали бывшего главу службы безопасности экс-президента Каримова
Названы худшие фильмы 2018 года
Захарова: США нескоро станут «снова великими»
В Киеве 1 января пройдет марш в честь дня рождения Бандеры
Трамп задумался над увольнением главы ФРС