Во Франции еще один водитель погиб из-за блокады дороги «желтыми жилетами»

СЕГОДНЯ 15:24 2018-12-22T15:24:44+03:00

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В субботу, 22 декабря, стало известно о новой жертве протестов «желтых жилетов» во Франции. Так, 36-летний водитель погиб после того, как врезался в грузовик, остановившийся из-за блокады дороги в городе Перпиньян. Как выяснилось, ДТП случилось в минувшую пятницу в 23:45 по местному времени (01:45 мск субботы).

По данным телеканала BFM, это уже десятый смертельный случай, произошедший в ходе манифестаций «желтых жилетов».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, акции «желтых жилетов» - граждан, выступающих против повышения цен на бензин, - начались во Франции еще 17 ноября. При этом инциденты со смертельным исходом стали происходить с самого начала протестов. К примеру, один из активистов погиб, когда мотоциклист в панике протаранил одно из сотен дорожных заграждений.