В российских школах появится две новые должности – старший и ведущий учитель

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-22T16:48:41+03:00

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Две новые должности появятся в российских школах – старший учитель и ведущий учитель, сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.

Она пояснила, что в нашей стране по поручению президента создается Национальная система учительского роста, которая «предполагает, что карьера учителя пойдет не только по горизонтали, но и по вертикали».

По словам министра просвещения, старшим учителем сможет стать преподаватель только после пяти лет работы в школе. Ему будет поручена координация работы других учителей, методическое сопровождение и разработка «индивидуальных образовательных траекторий». Ведущим учителем, который станет «наставником молодых педагогов», можно будет стать после 10 лет стажа.

«И это не ноу-хау. Нам надо возвращать методические объединения внутри школ, восстанавливать связи между старшим поколением и поколением учителей, которые сегодня приходят на смену. Поэтому мы очень хотим вернуть потерянное наставничество в школу», - рассказала Ольга Васильева в интервью «Российской газете».