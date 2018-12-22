2018-12-22T17:19:36+03:00
Политика

Немецкие СМИ: В Арктике может повториться «керченский инцидент»

К этому могут привести действия США по «обеспечению свободы» морской навигации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ракетный эсминец USS McCampbell (DDG-85). Фото: WikipediaРакетный эсминец USS McCampbell (DDG-85). Фото: Wikipedia
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Высок риск того, что в Арктике может повториться «керченский инцидент», только на этот раз в роли провокатора выступят США, чьи корабли регулярно появляются на так называемых «спорных территориях» под предлогом «обеспечения свободы» морской навигации, пишет немецкое издание Telepolis.

Автор статьи указывает, что Россия усиливает контроль над своими прибрежными водами, что объясняется как экономическими, так и оборонными причинами, а с 2013 происходит расширение российского военного присутствия в Арктике. Строятся новые ледоколы, размещаются морские и военно-воздушные базы.

В то же время, как отмечается в материале, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее обещал в ответ на военное присутствие России в регионе увеличить присутствие Североатлантического альянса. Telepolis напоминает, что командующий воссозданным Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис тоже говорил, что американцы считают себя вправе действовать на любых территориях. Однако, по мнению автора статьи, инцидент в Керченском проливе показал, что если России придется защищать свои интересы, она «будет реагировать агрессивнее». Поэтому нечто подобное может повториться как в Арктике, так и в другом регионе, утверждает обозреватель издания.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, что в начале декабря американский ракетный эсминец McCampbell, как писали зарубежные СМИ, прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота, чтобы «чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России».

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