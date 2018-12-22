2018-12-22T18:32:59+03:00
Спорт

На тренировке произвольной программы фигуристка Медведева не допустила ни одной ошибки

Спортсменку поддерживали два тренера – канадец Брайан Орсер и Татьяна Тарасова
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения МедведеваДвукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения МедведеваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Фигуристка Евгения Медведева на утренней тренировке перед произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Саранске, не допустила ни одной грубой ошибки.

За 19-летней спортсменкой наблюдали сразу два тренера – новый наставник двукратной чемпионки мира, канадец Брайан Орсер и заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Все элементы на тренировке Медведева исполнила «чисто», во время проката произвольной программы под музыку у нее всё вышло почти безукоризненно, пишет газета «Советский спорт».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в короткой программе национального первенства Евгения Медведева выступила неудачно. Сорванный в начале выступления каскад и падение с двойного акселя не оставили ей ни единого шанса, фигуристка заняла лишь 14-е место.

А до этого российская спортсменка впервые в своей карьере не смогла выйти в финал престижной серии турниров Гран-При. На решающем этапе, который прошел во французском Гренобле, ей необходима была победа, однако Евгения допустила две серьезные ошибки и финишировала лишь четвертой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви
Немецкие СМИ: В Арктике может повториться «керченский инцидент»
В российских школах появится две новые должности – старший и ведущий учитель
Теракт в Сомали: 13 человек погибли, 17 пострадали
В Госдуме прокомментировали решение США выделить Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
Во Франции еще один водитель погиб из-за блокады дороги «желтыми жилетами»
Володин раскритиковал министерства России и Белоруссии за промедление при отмене роуминга
Митрополит Онуфрий встретился с послом США на Украине
МИД РФ прокомментировал голосование Генассамблеи ООН по резолюции о ДРСМД
Смертельно больной британец начал продавать билеты на собственные похороны
Умер физик-теоретик Сергей Псахье
В США рассказали о превосходстве «Арматы» над танками НАТО
В NASA рассказали, как экипаж МКС отметит Рождество
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Украинские железные дороги пожаловались на нехватку российских запчастей
«Желтые жилеты» 22 декабря продолжат протесты во Франции
Россия может лишиться права проводить международные соревнования при невыполнении условий WADA
В Узбекистане задержали бывшего главу службы безопасности экс-президента Каримова
Названы худшие фильмы 2018 года
Захарова: США нескоро станут «снова великими»
В Киеве 1 января пройдет марш в честь дня рождения Бандеры
Трамп задумался над увольнением главы ФРС