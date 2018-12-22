На тренировке произвольной программы фигуристка Медведева не допустила ни одной ошибки

СЕГОДНЯ 18:16 2018-12-22T18:32:59+03:00

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Фигуристка Евгения Медведева на утренней тренировке перед произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Саранске, не допустила ни одной грубой ошибки.

За 19-летней спортсменкой наблюдали сразу два тренера – новый наставник двукратной чемпионки мира, канадец Брайан Орсер и заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Все элементы на тренировке Медведева исполнила «чисто», во время проката произвольной программы под музыку у нее всё вышло почти безукоризненно, пишет газета «Советский спорт».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в короткой программе национального первенства Евгения Медведева выступила неудачно. Сорванный в начале выступления каскад и падение с двойного акселя не оставили ей ни единого шанса, фигуристка заняла лишь 14-е место.

А до этого российская спортсменка впервые в своей карьере не смогла выйти в финал престижной серии турниров Гран-При. На решающем этапе, который прошел во французском Гренобле, ей необходима была победа, однако Евгения допустила две серьезные ошибки и финишировала лишь четвертой.