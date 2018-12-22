2018-12-22T18:57:23+03:00
Спорт

Тарасова и Морозов стали двукратными чемпионами России в соревнованиях пар

На втором месте дуэт Забияко и Энберт, бронза досталась Бойковой и Козловскому
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: Станислав Красильников/ТАССЕвгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Золото чемпионата России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Таким образом, спортсмены стали двукратными чемпионами России: они победили на турнире и в прошлом году. В сумме по итогам короткой и произвольной программ дуэт набрал 236,8 балла.

Серебряные медали достались паре Наталья Забияко и Александр Энберт с 230,49 балла, а замкнули тройку призеров национального первенства Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,4 балла).

Между тем, победа дуэту Евгении Тарасовой и Владимира Морозова далась очень непросто: как рассказал журналистам их тренер Максим Траньков, «Вова заболел, катался обе программы с температурой».

«Сегодня Женя за двоих каталась, здорово, когда у ребят получается друг друга поддерживать. Когда кто-то не в своей тарелке, он может быть уверен, что другой подхватит. Мне хотелось, чтобы они вместе это соединили, и они сделали это в Саранске», - приводит его слова ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию завершится 23 декабря показательными выступлениями фигуристов.

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