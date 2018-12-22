2018-12-22T20:01:18+03:00
Политика

В Киеве подсчитали украинцев, зарабатывающих за границей

На заработки за рубеж выезжает пятая часть граждан Незалежной
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Примерно пятая часть украинцев выезжает из страны на заработкиПримерно пятая часть украинцев выезжает из страны на заработкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Киеве подсчитали «заробитчан» – украинцев, вынужденных выезжать за границу, чтобы прокормить семью. Выяснилось, что из страны на заработки уезжает примерно пятая часть населения Незалежной: от семи до девяти миллионов человек, при этом три миллиона граждан Украины работают за рубежом на постоянной основе.

Такие данные в субботу, 22 декабря, озвучил министр социальной политики страны Андрей Рева на пресс-конференции по итогам деятельности ведомства в уходящем году.

«По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе сегодня за пределами Украины работают 3 миллиона 200 тысяч граждан. Непостоянно – цифра колеблется в границах 7-9 миллионов наших соотечественников», - приводит его слова ТАСС.

Чаще всего украинцы едут в соседнюю Польшу, где на сегодняшний день, по словам Андрея Ревы, трудится около двух миллионов его сограждан, но лишь половина из них устроены на работу легально. При этом министр «скромно» умолчал, сколько украинцев выехало на заработки в Россию.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России могут запретить продажу сим-карт в Интернете
Тарасова и Морозов стали двукратными чемпионами России в соревнованиях пар
На тренировке произвольной программы фигуристка Медведева не допустила ни одной ошибки
Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви
Немецкие СМИ: В Арктике может повториться «керченский инцидент»
В российских школах появятся две новые должности – старший и ведущий учитель
Теракт в Сомали: 13 человек погибли, 17 пострадали
В Госдуме прокомментировали решение США выделить Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
Во Франции еще один водитель погиб из-за блокады дороги «желтыми жилетами»
Володин раскритиковал министерства России и Белоруссии за промедление при отмене роуминга
Митрополит Онуфрий встретился с послом США на Украине
МИД РФ прокомментировал голосование Генассамблеи ООН по резолюции о ДРСМД
Смертельно больной британец начал продавать билеты на собственные похороны
Умер физик-теоретик Сергей Псахье
В США рассказали о превосходстве «Арматы» над танками НАТО
В NASA рассказали, как экипаж МКС отметит Рождество
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Украинские железные дороги пожаловались на нехватку российских запчастей
«Желтые жилеты» 22 декабря продолжат протесты во Франции
Россия может лишиться права проводить международные соревнования при невыполнении условий WADA
В Узбекистане задержали бывшего главу службы безопасности экс-президента Каримова
Названы худшие фильмы 2018 года
Захарова: США нескоро станут «снова великими»
В Киеве 1 января пройдет марш в честь дня рождения Бандеры
Трамп задумался над увольнением главы ФРС