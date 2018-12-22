В Киеве подсчитали украинцев, зарабатывающих за границей

СЕГОДНЯ 19:49 2018-12-22T20:01:18+03:00

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В Киеве подсчитали «заробитчан» – украинцев, вынужденных выезжать за границу, чтобы прокормить семью. Выяснилось, что из страны на заработки уезжает примерно пятая часть населения Незалежной: от семи до девяти миллионов человек, при этом три миллиона граждан Украины работают за рубежом на постоянной основе.

Такие данные в субботу, 22 декабря, озвучил министр социальной политики страны Андрей Рева на пресс-конференции по итогам деятельности ведомства в уходящем году.

«По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе сегодня за пределами Украины работают 3 миллиона 200 тысяч граждан. Непостоянно – цифра колеблется в границах 7-9 миллионов наших соотечественников», - приводит его слова ТАСС.

Чаще всего украинцы едут в соседнюю Польшу, где на сегодняшний день, по словам Андрея Ревы, трудится около двух миллионов его сограждан, но лишь половина из них устроены на работу легально. При этом министр «скромно» умолчал, сколько украинцев выехало на заработки в Россию.