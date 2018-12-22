СЕГОДНЯ 20:26 2018-12-22T20:29:08+03:00

Президент России Владимир Путин поздравил театр Станиславского и Немировича-Данченко со 100-летием создания Фото: REUTERS

Президент России в своей поздравительной телеграмме отметил, что МАМТ – один из ведущих театров страны

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Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и верных поклонников Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (МАМТ) с юбилеем – театр отмечает 100 лет со дня создания.

Глава государства отметил, что вековая «история одного из ведущих музыкальных театров страны, искренне любимого москвичами и гостями российской столицы, тесно связана с именами выдающихся представителей искусства – актёров, режиссёров, певцов, дирижёров, педагогов и наставников».

«Эти талантливые, преданные делу люди своим вдохновенным трудом задали высокую профессиональную планку, заложили традиции служения отечественной культуре, которые и сегодня определяют многогранную творческую деятельность коллектива», - приводит текст поздравительной телеграммы пресс-служба Кремля.

Владимир Путин пожелал удачи и всего самого доброго коллективу театра, который всегда радует зрителей «мастерством артистов и громкими премьерами».