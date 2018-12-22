В акции «желтых жилетов» во Франции приняли участие почти 24 тысячи человек

СЕГОДНЯ 20:46 2018-12-22T20:53:34+03:00

Акции «желтых жилетов» проходят в Париже, Бордо, Нанте и многих других городов Фото: REUTERS

Только на улицы Парижа вышли две тысячи протестующих, манифестации проходят по всей стране

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В субботней протестной акции «желтых жилетов» во Франции, по оценкам МВД страны, приняли участие 23,8 тысячи человек, передает телеканал BFM.

Полиция Парижа сообщила, что в столице на уличные протесты 22 декабря вышли около двух тысяч демонстрантов. Задержаны 109 погромщиков, семерых из них поместили под стражу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста так называемых «желтых жилетов» во Франции не прекращаются с 17 ноября. Недовольные ростом цен на бензин и налогом на вредные выбросы французы требуют отставки президента Эммануэля Макрона, устраивают погромы и поджигают машины, блокируют дороги. Полиции приходится применять слезоточивый газ и водометы.

Жертвами беспорядков, которыми сопровождаются протесты «желтых жилетов», стали уже десять человек.

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