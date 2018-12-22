На Украине возбудили уголовное дело против премьера Гройсмана

СЕГОДНЯ 21:12 2018-12-22T21:20:35+03:00

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На Украине возбудили уголовное дело в отношении действующего премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Об этом агентству «Украинские новости» рассказали в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), уточнив, что главу правительства Незалежной подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями уголовного кодекса – злоупотребление властью и служебная халатность.

Причем, по словам собеседника агентства, уголовное производство открыто не просто так, а по решению суда, который еще и обязал НАБУ внести данные в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

К сожалению, источник агентства не раскрыл подробностей и не рассказал, что именно сделал Гройсман. Известно только, что заявителем по делу стал депутат Верховной рады Виталий Куприй.

К слову, как писал сайт kp.ru, в середине октября местные СМИ сообщили, что заместителя главы внешней разведки Украины Сергея Семочко, которого ранее обвинили во взяточничестве, подозревают еще и в государственной измене. СБУ возбудила уголовное дело по статье «госизмена».