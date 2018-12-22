В Сочи прошли финальные игры всероссийской футбольной акции «Молодежка ОНФ»

СЕГОДНЯ 22:43 2018-12-22T22:43:35+03:00

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На олимпийском стадионе «Фишт»в Сочи прошли финальные игры всероссийской футбольной акции «Уличный красава», которую проводит «Молодежка ОНФ». 21 непрофессиональная команда из разных регионов страны, 168 ребят 14-17 лет боролись за звание лучших в соревнованиях по уличному футболу. В финал они вышли после победы в матчах межрегионального уровня, которые проходили в России с октября 2018 года.

- Когда мы задумывали эту акцию, понимали, что многие захотят принять участие. Но то, что мы увидели, превзошло все ожидания, - рассказал Игорь Кастюкевич, руководитель департамента молодёжных проектов Общероссийского народного фронта, - Десятки тысяч мальчишек сражались изо всех сил, показали настоящий класс! И это обычные ребята со всех уголков страны, те, кто гоняет мяч во дворе со своими друзьями. А сегодня они сыграли на Олимпийском стадионе! Мы надеемся, что для них это возможность поверить в свои силы, подняться на новый уровень, а для кого-то - даже изменить свою жизнь.

Победителями финальных игр стали команды «Альфа» из Камчатского края (возрастная группа 14-15 лет) и «Инаркой» из Кабардино-Балкарской республики (16-17 лет). Они увезли с собой главный приз - сертификат на установку современной футбольной площадки в своем дворе.

Победителями финальных игр стали команды «Альфа» из Камчатского края (возрастная группа 14-15 лет) и «Инаркой» из Кабардино-Балкарской республики (16-17 лет). Фото: Евгений ШЕРЯГИН.

С октября 2018 года в играх «Уличный красава» приняли более 35 тысяч человек. Акция, которую организует «Молодёжка ОНФ», проходит при поддержке Ассоциации студенческих спортивных клубов России и Министерства спорта РФ. Следующий чемпионат по дворовому футболу, по словам организаторов, пройдет летом 2019 года.

Зрителей соревнований увидели немало напряженных моментов. Фото: Евгений ШЕРЯГИН.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе Владимира Путина. Движение объединило неравнодушных граждан страны. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений президента РФ, борьба с коррупцией, повышение качества жизни и защита прав граждан.