В Сочи прошли финальные игры всероссийской футбольной акции «Молодежка ОНФ»
На олимпийском стадионе «Фишт»в Сочи прошли финальные игры всероссийской футбольной акции «Уличный красава», которую проводит «Молодежка ОНФ». 21 непрофессиональная команда из разных регионов страны, 168 ребят 14-17 лет боролись за звание лучших в соревнованиях по уличному футболу. В финал они вышли после победы в матчах межрегионального уровня, которые проходили в России с октября 2018 года.
- Когда мы задумывали эту акцию, понимали, что многие захотят принять участие. Но то, что мы увидели, превзошло все ожидания, - рассказал Игорь Кастюкевич, руководитель департамента молодёжных проектов Общероссийского народного фронта, - Десятки тысяч мальчишек сражались изо всех сил, показали настоящий класс! И это обычные ребята со всех уголков страны, те, кто гоняет мяч во дворе со своими друзьями. А сегодня они сыграли на Олимпийском стадионе! Мы надеемся, что для них это возможность поверить в свои силы, подняться на новый уровень, а для кого-то - даже изменить свою жизнь.
Победителями финальных игр стали команды «Альфа» из Камчатского края (возрастная группа 14-15 лет) и «Инаркой» из Кабардино-Балкарской республики (16-17 лет). Они увезли с собой главный приз - сертификат на установку современной футбольной площадки в своем дворе.
Победителями финальных игр стали команды «Альфа» из Камчатского края (возрастная группа 14-15 лет) и «Инаркой» из Кабардино-Балкарской республики (16-17 лет). Фото: Евгений ШЕРЯГИН.
С октября 2018 года в играх «Уличный красава» приняли более 35 тысяч человек. Акция, которую организует «Молодёжка ОНФ», проходит при поддержке Ассоциации студенческих спортивных клубов России и Министерства спорта РФ. Следующий чемпионат по дворовому футболу, по словам организаторов, пройдет летом 2019 года.
Зрителей соревнований увидели немало напряженных моментов. Фото: Евгений ШЕРЯГИН.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе Владимира Путина. Движение объединило неравнодушных граждан страны. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений президента РФ, борьба с коррупцией, повышение качества жизни и защита прав граждан.