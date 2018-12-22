Президент Болгарии назвал фарсом процедуру выбора истребителя F-16 для ВВС страны

СЕГОДНЯ 23:19 2018-12-22T23:19:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Работа межведомственной комиссии минобороны Болгарии по выбору нового истребителя для нужд ВВС страны превратилась в фарс, а предложение покупать истребители F-16 у США стало "триумфом лоббизма". Такое мнение высказал болгарский президент Румен Радаев.

"Не хочу защищать тот или иной тип самолета, для меня все они прекрасны, я на них летал. Но хочу защитить процесс выбора, который должен быть прозрачным, открытым и объективным", - сказал он в эфире местной радиостанции.

Радаев отметил, что правительство могло честно признать, что хочет сделать выбор в интересах стратегического партнерства, но решило разыграть демократическую процедуру, в при которой победит лучшее из предложений. В результате еще до завершения работы комиссии Минобороны, о том, что закупать Болгария будет F-16 заявил сначала глава парламентской группы правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Цветан Цветанов, а затем премьер-министр Бойко Борисов, передает ТАСС.

“Спрашивается, для чего была нужда эта экспертная групп и этот фарс?”, - рассказал президент”- возмутился президент.

Он подчеркнул, что американские модернизированные истребители F-16 очень дороги, в том числе в эксплуатации. Да и поставить США их смогут не раньше, чем через шесть лет. До этого времени стране придется построить за свой счет инфраструктуру для них.