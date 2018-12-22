МВД хочет само следить за пожарной безопасностью своих объектов
МВД РФ просит дать ему полномочия по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора с сентября 2019 года. Соответствующее уведомление появилось на портале проектов нормативных правовых актов.
В кратком описании проблемы говорится, что ведомство разрабатывает поправки в "Положение об МВД". Как передает ТАСС, источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что министерство сможет заниматься проверкой противопожарного состояния только своих объектов.
Изменения, предложенные МВД, будут касаться поправок, которые правительство внесло в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре. Новшество позволят Росгвардии также выполнять функции пожарного надзора только на своих объектах. Планируемый срок вступления изменений в силу - август 2019 года.
Напомним, что общий пожарный надзор за объектами в России осуществляет МЧС России.