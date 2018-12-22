2018-12-23T00:09:25+03:00
Общество

МВД хочет само следить за пожарной безопасностью своих объектов

Министерство разрабатывает необходимые поправки в законодательство
Юлия ДИВЕЕВА
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МВД России хочет самостоятельно осуществлять пожарный надзор на своих объектахМВД России хочет самостоятельно осуществлять пожарный надзор на своих объектахФото: Иван ВИСЛОВ
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МВД РФ просит дать ему полномочия по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора с сентября 2019 года. Соответствующее уведомление появилось на портале проектов нормативных правовых актов.

В кратком описании проблемы говорится, что ведомство разрабатывает поправки в "Положение об МВД". Как передает ТАСС, источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что министерство сможет заниматься проверкой противопожарного состояния только своих объектов.

Изменения, предложенные МВД, будут касаться поправок, которые правительство внесло в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре. Новшество позволят Росгвардии также выполнять функции пожарного надзора только на своих объектах. Планируемый срок вступления изменений в силу - август 2019 года.

Напомним, что общий пожарный надзор за объектами в России осуществляет МЧС России.

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