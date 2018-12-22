2018-12-23T00:18:19+03:00
Спорт

Логинов доволен своим результатом в гонке преследования на Кубке мира

Россиянин завоевал серебро, уступив первенство норвежцу Йоханнесу Бё
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский биатлонист Александр Логинов (справа) и норвежец Йоханнес БёРоссийский биатлонист Александр Логинов (справа) и норвежец Йоханнес БёФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский биатлонист Александр Логинов признался, что доволен своим результатом в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Спортсмен отметил, что во время заезда были тяжелые погодные условия.

"Даже 4 промаха позволяли биться за высокие места. Чувствовал, что ходом готов отлично. Не знал, какая статистика на рубежах у меня. Но точно знал, что при таком ветре лучше выбрать агрессивную тактику в стрельбе и немного рискнуть, потому что промахов было всё равно не избежать", — цитирует биатлониста портал "Чемпионат".

Логинов в субботней гонке пришел вторым, уступив первенство норвежцу Йоханнесу Бё. Россиянину до золотой медали не хватило 6,2 секунды. Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё.

"Я еще на пристрелке осознавал, что гонка, возможно, будет лотереей и был готов к агрессивной стрельбе стоя, не было смысла пережидать или выстаивать. На данный момент это была та стрельба при таких погодных условиях, которая мне была нужна", - пояснил Логинов.

Он признался, что не видел смысла отсиживаться, но и догнать норвежца Йоханнеса Бё после спуска на последнем отрезке дистанции было невозможно.

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