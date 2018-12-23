В Белом доме опровергли слухи о планах Трампа уволить главу ФРС

СЕГОДНЯ 00:03 2018-12-23T00:20:03+03:00

Пресс-секретарь президента США заявила, что ей неизвестно о таких его намерениях

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Администрации Белого дома ничего неизвестно о возможном увольнении главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Мне неизвестно о планах уволить Пауэлла", - заявила она Bloomberg в субботу.

Ранее агентство сообщило, что американский лидер всерьез задумался о возможности отставки Пауэлла после четвертого в этом году повышения базовой процентной ставки. Причем источники утверждали, что Трамп несколько раз возвращался к этой теме за последние несколько дней.Советники главы Белого дома пытаются отговорить его от этого "катастрофического" шага, писал сайт kp.ru.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 декабря ФРС, которая в Соединенных Штатах выполняет функции Центробанка, в очередной раз повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 2,25 – 2,5% годовых. До этого ставку повышали в сентябре, марте и июне.