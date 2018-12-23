Кадыров хочет завершить карьеру на посту руководителя Чеченской Республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров хочет в будущем завершить политическую карьеру на посту руководителя республики. Об этом чеченский лидер сообщил в телеинтервью телеканалу.
"Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики", - сказал он .
Кадыров признался, что не видит себя в должности руководителя федерального министерства, а также не претендует на другие руководящие должности в стране.
"Я не такого уровня человек, даже чтобы возглавить самое слабое министерство", - добавил глава Чечни в эфире телеканала "Москва 24".
Он подчеркнул, что обязан жизнью президенту РФ Владимиру Путину и будет работать с любым человеком, которого тот назначит своеим приемником.
Рамзан Кадыров возглавляет республику с 2007 года. В 2011 году парламент Чечни переизбрал его президентом, а в 2016 году он снова победил на прямых выборах в республике, набрав более 97,5% голосов. Сейчас Кадырову 42 года.