Кадыров хочет завершить карьеру на посту руководителя Чеченской Республики

СЕГОДНЯ 01:22 2018-12-23T01:27:42+03:00

Президент региона отметил, что не видит себя в будущем в составе федерального правительства

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Глава Чечни Рамзан Кадыров хочет в будущем завершить политическую карьеру на посту руководителя республики. Об этом чеченский лидер сообщил в телеинтервью телеканалу.

"Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики", - сказал он .

Кадыров признался, что не видит себя в должности руководителя федерального министерства, а также не претендует на другие руководящие должности в стране.

"Я не такого уровня человек, даже чтобы возглавить самое слабое министерство", - добавил глава Чечни в эфире телеканала "Москва 24".

Он подчеркнул, что обязан жизнью президенту РФ Владимиру Путину и будет работать с любым человеком, которого тот назначит своеим приемником.

Рамзан Кадыров возглавляет республику с 2007 года. В 2011 году парламент Чечни переизбрал его президентом, а в 2016 году он снова победил на прямых выборах в республике, набрав более 97,5% голосов. Сейчас Кадырову 42 года.