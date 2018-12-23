Шредер объяснил позицию США по "Северному потоку-2"
Соединенные Штаты оказывают давление на прект строительства газопровода "Северный поток-2" из-за своих энергетических интересов в Европе. Такое мнение высказал бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.
"Они делают это не из любви к Украине, а поскольку сами хотят поставлять газ в Германию - сжиженный газ хуже по качеству и при этом дороже, чем тот, который поставляют по трубопроводу", - заявил он в интервью газете Welt am Sonntag.
Социал-демократ подчеркнул, что Германия не должна позволять США определять, с кем можно торговать, а с кем нет, и выбирать самостоятельно партнеров по бизнесу.
"Иран, Китай, Россия - если так пойдет и дальше, то нам уже ни с кем нельзя будет иметь экономические отношения. Для зависимой от экспорта страны, которой является Германия, это неприемлемо. При всем уважении и при всей дружбе нужно американцам это сказать", - подчеркнул Шрёдер.
Он заверил, что не является антиамериканским политиком, но выступает за сохранение относительной независимости от США.