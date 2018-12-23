2018-12-23T02:23:01+03:00
Политика

Шредер объяснил позицию США по "Северному потоку-2"

Экс-канцлер Германии указал, что у Вашингтона в Европе есть свои энергетические интересы
Юлия ДИВЕЕВА
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Экс-канцлер ФРГ Герхард ШрёдерЭкс-канцлер ФРГ Герхард ШрёдерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты оказывают давление на прект строительства газопровода "Северный поток-2" из-за своих энергетических интересов в Европе. Такое мнение высказал бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

"Они делают это не из любви к Украине, а поскольку сами хотят поставлять газ в Германию - сжиженный газ хуже по качеству и при этом дороже, чем тот, который поставляют по трубопроводу", - заявил он в интервью газете Welt am Sonntag.

Социал-демократ подчеркнул, что Германия не должна позволять США определять, с кем можно торговать, а с кем нет, и выбирать самостоятельно партнеров по бизнесу.

"Иран, Китай, Россия - если так пойдет и дальше, то нам уже ни с кем нельзя будет иметь экономические отношения. Для зависимой от экспорта страны, которой является Германия, это неприемлемо. При всем уважении и при всей дружбе нужно американцам это сказать", - подчеркнул Шрёдер.

Он заверил, что не является антиамериканским политиком, но выступает за сохранение относительной независимости от США.

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