2018-12-23T03:23:17+03:00
В мире

Черногория будет добиваться независимости церкви от Сербии

Президент республики готов оказать непризнанной ЧПЦ необходимую поддержку
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент Черногории Мило Джуканович на приеме у папы римского ФранцискаПрезидент Черногории Мило Джуканович на приеме у папы римского ФранцискаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Власти Черногории намерены добиваться независимости церкви республики от Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщил черногорский президент Мило Джуканович.

Сейчас большинство православных верующих Черногории являются прихожанами митрополии Черногорско-Приморской, епархии Будимлянско-Никшичской и епархии Герцеговинско-Захумской СПЦ. Непризнанную Черногорскую православную церковь возглавляет лишенный ранее сана в СПЦ самопровозглашенный черногорский "патриарх" Мираш Дедеич.

Джуканович подчеркнул, что ЧПЦ нуждается в помощи со стороны государства, передает РИА Новости.

"Я много раз говорил, что для меня лично несомненным фактом является историческая автокефальность Черногорской православной церкви. Понимаю, что обстоятельства, которые предшествовали ее упразднению, были те же, которые мы отменили решением от 21 мая 2006 года (референдум о выходе из союзного государства с Сербией)", - заявил глава Черногории.

При этом Джуканович отметил, что не стоит конфессиональный вопрос полностью возлагать на государство. непризнанная ЧПЦ должна "сделать намного больше для собственной организации и для поднятия авторитета среди местного населения и международной общественности".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туриста из России обвиняют в ограблении банка на Шпицбергене
Сенат США не договорился по временному бюджету
Шредер объяснил позицию США по "Северному потоку-2"
Умер член Палаты лордов Великобритании Джереми Эшдаун
Кадыров хочет завершить карьеру на посту руководителя Чеченской Республики
Юрий Лоза назвал лидера группы “Бумбокс” неадекватным человеком
Крупное ДТП с участием скорой помощи произошло в центре Москвы
В Белом доме опровергли слухи о планах Трампа уволить главу ФРС
Логинов доволен своим результатом в гонке преследования на Кубке мира
МВД хочет само следить за пожарной безопасностью своих объектов
Президент Болгарии назвал фарсом процедуру выбора истребителя F-16 для ВВС страны
Спецпредставитель США в «антиигиловской» коалиции подал в отставку
В Сочи прошли финальные игры всероссийской футбольной акции «Молодежка ОНФ»
Трамп: Мы идем домой! А об оставшихся в Сирии боевиках ИГ* позаботятся «местные страны»
Анна Щербакова завоевала золото чемпионата России
На Украине возбудили уголовное дело против премьера Гройсмана
В акции «желтых жилетов» во Франции приняли участие почти 24 тысячи человек
Путин поздравил театр Станиславского и Немировича-Данченко со 100-летием создания
В Киеве подсчитали украинцев, зарабатывающих за границей
В России могут запретить продажу сим-карт в Интернете
Тарасова и Морозов стали двукратными чемпионами России в соревнованиях пар
На тренировке произвольной программы фигуристка Медведева не допустила ни одной ошибки
Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви
Немецкие СМИ: В Арктике может повториться «керченский инцидент»