Черногория будет добиваться независимости церкви от Сербии

СЕГОДНЯ 03:23 2018-12-23T03:23:17+03:00

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Власти Черногории намерены добиваться независимости церкви республики от Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщил черногорский президент Мило Джуканович.

Сейчас большинство православных верующих Черногории являются прихожанами митрополии Черногорско-Приморской, епархии Будимлянско-Никшичской и епархии Герцеговинско-Захумской СПЦ. Непризнанную Черногорскую православную церковь возглавляет лишенный ранее сана в СПЦ самопровозглашенный черногорский "патриарх" Мираш Дедеич.

Джуканович подчеркнул, что ЧПЦ нуждается в помощи со стороны государства, передает РИА Новости.

"Я много раз говорил, что для меня лично несомненным фактом является историческая автокефальность Черногорской православной церкви. Понимаю, что обстоятельства, которые предшествовали ее упразднению, были те же, которые мы отменили решением от 21 мая 2006 года (референдум о выходе из союзного государства с Сербией)", - заявил глава Черногории.

При этом Джуканович отметил, что не стоит конфессиональный вопрос полностью возлагать на государство. непризнанная ЧПЦ должна "сделать намного больше для собственной организации и для поднятия авторитета среди местного населения и международной общественности".