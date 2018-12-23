В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами

СЕГОДНЯ 04:25 2018-12-23T04:25:49+03:00

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В Одессе возле частного дома 22 декабря нашли цистерну, в которой находились два человеческих скелета. О этой находке сообщила местная полиция.

Выяснилось, что дом 10 лет сдавался в аренду. Емкость с останками была закопана в землю. Она использовалась ранее для хранения жидкого топлива. Судмедэксперты осмотрели скелеты на месте их обнаружения. По их словам, они не заметили признаков насильственной смерти – на костях не обнаружено следов переломов или других повреждений.Также на месте были обнаружены мужские часы, фрагменты одежды и женской сумки, говорится на официальном сайте Главного управления полиции Украины по Одесской области.

Скелеты направлены на экспертизу, которая определит пол, возраст жертв и возможную причину смерти. Пока правоохранительные органы Украины открыли по данному факту уголовное дело.