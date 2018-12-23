2018-12-23T05:25:26+03:00
Происшествия

В Москве ограбили солистку Большого театра Ирину Алексеенко

У артистки вырвали из рук сумочку прямо напротив Бутырской прокуратуры
Юлия ДИВЕЕВА
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Солистка Камерной сцены имени Покровского Большого театра России Ирина АлексеенкоСолистка Камерной сцены имени Покровского Большого театра России Ирина АлексеенкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Солистку Камерной сцены имени Покровского Большого театра России Ирину Алексеенко ограбили в Москве, когда она возвращалась домой после спектакля. Неизвестный выхватил у актрисы из рук сумочку, в которой находились деньги и документы.

"Шла после спектакля домой, зашла по дороге в магазин и в расслабленном режиме шла домой. Сзади подошел молодой человек. Сначала он шел далеко, потом ускорился, выхватил сумку и убежал. Я за ним погналась, но не догнала. Вот и вся ситуация", — рассказала пострадавшая телеканалу "360" .

Она отметила, что нападение произошло против Бутырской прокуратуры на севере Москвы. Алексеенко обратилась в полицию только на следующий день утром. В следственных органах отметили, что если бы женщина обратилась к ним сразу, шансы задержать вора и вернуть украденное были бы значительно выше.

Сейчас полиция изучает записи видеокамер наружного слежения, чтобы определить маршрут преступника, след которого теряется на станции метро "Тимирязевская".

Алексеенко отметила, что наличных денег в кошельке было немного - 150 рублей. Но в сумке остались документы, телефон, ключи от квартиры и пропуск в театр. Банковские карты женщина сразу же заблокировала. Правоохранители оценили ущерб от ограбления в три тысячи рублей.

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