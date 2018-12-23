Экипаж рейса "Дубай-Москва" вызвал полицию из-за курившего в туалете пассажира

СЕГОДНЯ 06:34 2018-12-23T06:55:51+03:00

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Одного из пассажиров ночного рейса компании "Аэрофлот" "Дубай-Москва" в аэропорту Шереметьево встречала полиция. Об этом сайту kp.ru сообщили очевидцы событий.

По их словам, мужчину в течение полета несколько раз заставали курящим в туалете. Пассажир был нетрезв, на просьбы стюардес реагировал спокойно, не буянил, однако снова ходил курить.

"Во время рейса три раза сигнал раздавался "Команда обнаружила дым в туалете, пассажиры, пожалуйста, не надо курить...", - рассказал очевидец.

Мужчину три раза заставали курящим в туалете во время полета из Дубая в Москву

После посадки все пассажиры были вынуждены оставаться на местах и ждать прибытия полиции. Правоохранители попросили любителя подымить в облаках пройти с ними отделение. После того, как его вывели, остальные тоже смогли покинуть салон самолета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, только с января по август 2018 года полиция не допустила на авиарейсы более 1 тысячи человек, с рейсов были снаяты 430 авиадебоширов, 150 из них находились в алкогольном опьянении.