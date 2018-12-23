Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму

СЕГОДНЯ 06:52 2018-12-23T06:52:46+03:00

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Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. Поддержали документ представители 65 стран мира, против выступили 27, но большинство государств (70) предпочли воздержаться.

Отметим, что проект резолюции Украины ранее отказался финансировать экономический комитет ООН. В документе говорится о том, что на территории российского полуострова якобы нарушаются права человека. Так, в частности, Киев требует немедленного освобождения своих граждан, задержанных и осужденных за различные преступления в РФ, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что 15 ноября третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. За нее голосовали 67 стран, а 82 государства воздержались.

Подобные инициативы Киева неоднократно принималась этим комитетом Генассамблеи. Впервые документ нашел поддержку среди членов ООН в 2016 году. Тогда его одобрило 71 государство, против выступили 25 стран, еще 77 делегаций воздержались.