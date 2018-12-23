WP: именно разговор Трампа и Эрдогана привел к выводу войск из Сирии

СЕГОДНЯ 07:37 2018-12-23T08:07:43+03:00

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Именно телефонный разговор президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана привел к выводу американских войск с территории Сирии и стал причиной других "катастрофичных" событий. Об этом сообщило издание Washington Post, которое раскрыло содержание переговоров глав двух государств.

Так, по информации американской газеты, в ходе беседы, которая состоялась 14 декабря, Эрдоган опять начал расспрашивать Трампа о том, почему США продолжают поставлять оружие сирийским курдам, хотя ранее объявили о победе над террористами. Главу Белого дома такой вопрос вывел из себя.

"Знаете что? Она (Сирия) ваша. Я ухожу", - заявил американский лидер.

WP отмечает, что лишь небольшая часть чиновников поддержала решение Трампа, большинство же посчитали происходящее настоящей "катастрофой" и "капитуляцией" перед Россией и Ираном. Этот же разговор стал причиной отставки главы Пентагоне Джеймса Мэттиса, который на протяжении 45 минут пытался переубедить президента. Они обсуждали различные взгляды на происходящее в мире и в итоге было решено, что Трамп заслуживает другого министра обороны.

Стоит отметить, что в России пока сомневаются в намерении американского лидера исполнить свое обещание по выводу войск. Сайт kp.ru писал о том, что ранее Вашингтон уже делал подобные заявления по Афганистану и Ираку, однако они так и не были реализованы.