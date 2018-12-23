2018-12-23T09:25:47+03:00
Политика

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Таким образом в Киеве хотят проверить реакцию России на проход иностранного судна через акваторию Азовского моря
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Киеве предложили отправить в Керченский пролив корабль БританииВ Киеве предложили отправить в Керченский пролив корабль БританииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отправить британский корабль в Керченский пролив, чтобы посмотреть на реакцию России. Такая идея прозвучала в ходе обсуждения инцидента с задержанием судов в Азовском море после провокации Киева.

"Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание – а кто-нибудь пробовал пройти?" - сказал Грымчак в эфире телеканала "Прямой".

При этом речь зашла о конкретном разведывательном судне - корабле ВМС Великобритании HMS Echo, который по словам замминистра, не имеет вооружений, а потому не подпадает под конвенцию Монтре о статусе черноморских проливов. Согласно этому документу, срок пребывания военных кораблей в акватории Азовского моря ограничен 21 сутками.

"Любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они будут реагировать", - добавил Грымчак.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сам президент РФ Владимир Путин указал на то, что российские пограничники не мешают проходу судов через Керченский пролив, даже если они военные. В пример он привел случай от 11 сентября 2017 года, когда украинские корабли спокойно прошли под Крымским мостом, и лоцманы даже сопроводили их, чтобы те не сели на мель.

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