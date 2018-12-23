2018-12-23T09:41:57+03:00
Политика

Минобороны опубликовало видео с учений самолетов Ту-160 и Ту-95

Публикация ролика приурочена ко Дню дальней авиации ВКС России [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95Фото: скриншот с видео
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Министерство обороны РФ опубликовало видео с учений бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и Ту-95, которые состоялись ранее в этом году.

Публикация ролика приурочена ко Дню дальней авиации Военно-космических сил России, который традиционно отмечается 23 декабря в честь первого испытательного полета самолета "Илья Муромец". Это знаменательное событие произошло еще в 1913 году. Сегодня же российская дальняя авиация отмечает 104 года со дня своего образования.

Дальней авиации ВКС России 104 года..Российская дальняя авиация отмечает 104 года со дня образования. Она берет свое начало от эскадры воздушных кораблей Илья Муромец , созданной 23 декабря 1914 года За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов, а во время Великой Отечественной войны летный состав дальних бомбардировщиков совершил около 220 тыс. боевых вылетов и сбросил свыше 2 млн авиабомб различного калибра. Сегодня на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие виды авиационной техники. Поздравляем!

"Сегодня на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие виды авиационной техники", - говорится в описании к ролику, размещенному на Youtube-канале Минобороны РФ.

На видео представлены кадры с совместных маневров экипажей самолетов Ту-160 и венесуэльских военных, учений стратегических ядерных сил, а также перелета бомбардировщика в Анадырь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, два стратегических ракетоносца, а также военно-транспортный самолет Ан-124 и самолет Ил-62 приземлились в аэропорту Майкетия 10 декабря. Военнослужащие Венесуэлы и России организовали обмен опытом и совместные полеты.

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