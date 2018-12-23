В Сербии прошли протесты "желтых жилетов"
Участники движения несли плакаты с антиправительственными лозунгами и флаги с символикой сексуальных меньшинств
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Несколько тысяч человек приняли участие в протестном шествии по центру сербского Белграда в субботу, 22 декабря. Многие из активистов пришли на акцию в желтых жилетах.
Протесты начались в стране еще три недели назад. Поводом стало избиение оппозиционера Борко Стефановича группой неизвестных злоумышленников. В этот же раз активисты требовали от властей найти убийц сербского политика Оливера Ивановича, которого убили год назад в Косовске-Митровице.