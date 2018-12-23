Киевские власти готовят провокации против УПЦ

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-23T11:23:08+03:00

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Киевские власти готовят провокации против канонической Украинской православной церкви. Стало известно, что накануне главам сельских советов Винницкой области поступили звонки с требованием повлиять на местных священников и организовать акции возле храмов. Об этом сообщили в просветительском отделе УПЦ.

Согласно его данным, звонки осуществлял заместитель Бершадской районной государственной администрации В. Ольшевский, который требовал от глав сельсоветов подстрекать жителей сел к переходу в раскольническую православную церковь. Священникам же, решившим последовать путем ПЦУ, власти пообещали организованно доставлять прихожан к местам проведения новых "приходских" собраниях.

"Священники и верующие Тульчинской епархии УПЦ заявляют, что будут защищать свои храмы от противоправных действий чиновников и депутатов-радикалов в Винницкой области Украины", - приводятся слова митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана на сайте УПЦ.

Напомним, что 15 декабря в Киеве был созван "объединительный собор", на котором была создана так называемая единая поместная православная церковь. С тех пор каноническая УПЦ подвергается преследованиям со стороны украинских властей и радикалов, а ее переименование в Русскую (Российскую) православную церковь , вероятнее всего, спровоцирует новый виток напряженности.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее указ о смене названия религиозной структуры подписал сам президент незалежной Петр Порошенко.