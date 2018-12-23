Роструд напомнил о десятидневных новогодних каникулах

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-23T11:31:11+03:00

Россияне начнут отдыхать 30 декабря 2018 года и выйдут на работу только 9 января 2019-го

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Уже через неделю в России стартуют долгожданные новогодние каникулы. В этот раз они будут длиться десять дней - с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019-го включительно. Такое напоминание решили сделать в Федеральной службе по труду и занятости.

"Новогодние выходные начнутся в следующее воскресенье, 30 декабря 2018 года, и завершатся во вторник, 8 января 2019 года", - уточнил заместитель главы Роструда Иван Шкловец.

В Роструде рассказали, как отдыхаем на Новый год

Он подчеркнул, что первый рабочий день в новом году у россиян будет в среду, 9 января. Соответственно, первая рабочая неделя продлится всего три дня, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что перед каникулами россиянам придется еще немного потрудиться. Так, новогодним выходным будет предшествовать шестидневная рабочая неделя - с 24 по 29 декабря. Власти просто перенесли выходной день с субботы на понедельник, чтобы не прерывать заслуженный отдых граждан.