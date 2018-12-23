Россиянин Никита Кучеров стал лучшим игроком дня в НХЛ

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-23T11:55:32+03:00

Также за последнее время отличился выступающий за "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук

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Российский спортсмен Никита Кучеров признан лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге. Форвард команды "Тампа-Бэй" отличился в матче против канадского клуба "Эдмонтон". Россиянин набрал 5 очков и принес победу "Лайтингу" со счетом 6:3.

Второй звездой дня в рамках НХЛ стал другой наш соотечественник - Илья Ковальчук. Будучи игроком "Лос-Анжелес Кингз", он забросил две шайбы в ворота американского "Сан-Хосе". Победитель же определился только в овертайме - итоговый счет составил 3:2.

Стоит отметить, что в тройку лучших игроков матча вошел также голкипер команды "Виннипег" канадец Лоран Броссуа. За время игры он отразил все 40 бросков, сделанных "Ванкувером". Матч завершился со счетом 1:0 в пользу его клуба, сообщается на сайте НХЛ.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее звездой матча становился также Александр Овечкин, который играет за "Вашингтон Кэпиталз". Спортсмену удалось забросить три шайбы в ворота команды противника.