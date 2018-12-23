2018-12-23T14:26:26+03:00
Политика

Путин реорганизовал Управление по обеспечению конституционных прав граждан

Президент РФ подписал соответствующий указ
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В воскресенье, 23 декабря, стало известно, что Управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан получило новую функцию. Теперь оно будет заниматься и вопросами миграции. Соответствующий указ подписал глава нашего государства Владимир Путин.

«Реорганизовать Управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан, возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента РФ по вопросам государственной миграционной политики», - говорится в документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в нем отмечается, что руководитель президентской администрации Антон Вайно в течение месяца должен утвердить структуру и штатное расписание реорганизованного управления.

СПРАВКА «КП»

Управление президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан является самостоятельным подразделением Кремля. Среди его задач - обеспечение реализации главой нашего государства его конституционных полномочий по решению вопросов гражданства и предоставления политического убежища.

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