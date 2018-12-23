Путин реорганизовал Управление по обеспечению конституционных прав граждан
В воскресенье, 23 декабря, стало известно, что Управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан получило новую функцию. Теперь оно будет заниматься и вопросами миграции. Соответствующий указ подписал глава нашего государства Владимир Путин.
«Реорганизовать Управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан, возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента РФ по вопросам государственной миграционной политики», - говорится в документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также в нем отмечается, что руководитель президентской администрации Антон Вайно в течение месяца должен утвердить структуру и штатное расписание реорганизованного управления.
СПРАВКА «КП»
Управление президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан является самостоятельным подразделением Кремля. Среди его задач - обеспечение реализации главой нашего государства его конституционных полномочий по решению вопросов гражданства и предоставления политического убежища.