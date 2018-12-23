2018-12-23T15:28:01+03:00
Политика

Путин выразил соболезнования родным жертв цунами в Индонезии

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 222 человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами цунамиПутин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами цунамиФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв мощного цунами в Индонезии, которое обрушилось на западное побережье страны в минувшую субботу, 22 декабря. Соответствующее послание было направлено главе пострадавшего от стихийного бедствия государства Джоко Видодо.

"В России разделяют скорбь дружественного народа Индонезии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, текст которой был опубликован на сайте Кремля.

Сайт kp.ru, цунами образовалось между островами Суматра и Ява и обрушилось на берега Зондского пролива вскоре после извержения вулкана Анак-Кракатау.

По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 222 человека, еще 843 получили травмы. Иностранцев среди погибших не числится. Между тем, 28 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

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