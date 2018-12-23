Путин поздравил императора Японии с юбилеем

СЕГОДНЯ 15:36 2018-12-23T15:36:08+03:00

В это воскресенье, 23 декабря, Акихито исполнилось 85 лет

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Президент России Владимир Путин поздравил императора Японии Акихито с юбилеем. В это воскресенье, 23 декабря, монарху исполнилось 85 лет. По поводу такого события на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма.

В ней Владимир Владимирович выражает уверенность в дальнейшем развитии российско-японских отношений на благо обоих народов и в интересах обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Пользуясь случаем, поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Желаю Вам и членам императорской семьи доброго здоровья и благополучия, а всем жителям Японии – счастья и процветания", - говорится в тексте послания.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в воскресенье Акихито произнес торжественную речь в честь своего 85-летия, большую часть которого посвятил обсуждению мира на Земле.

Напомним, что весной 2019 года император оставит свой трон, а на престол взойдет его старший сын Нарухито.