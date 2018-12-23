2018-12-23T15:36:08+03:00
Политика

Путин поздравил императора Японии с юбилеем

В это воскресенье, 23 декабря, Акихито исполнилось 85 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Японский император АкихитоЯпонский император АкихитоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поздравил императора Японии Акихито с юбилеем. В это воскресенье, 23 декабря, монарху исполнилось 85 лет. По поводу такого события на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма.

В ней Владимир Владимирович выражает уверенность в дальнейшем развитии российско-японских отношений на благо обоих народов и в интересах обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Пользуясь случаем, поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Желаю Вам и членам императорской семьи доброго здоровья и благополучия, а всем жителям Японии – счастья и процветания", - говорится в тексте послания.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в воскресенье Акихито произнес торжественную речь в честь своего 85-летия, большую часть которого посвятил обсуждению мира на Земле.

Напомним, что весной 2019 года император оставит свой трон, а на престол взойдет его старший сын Нарухито.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве грузовик врезался в скорую с режиссером Светланой Басковой
Песков заверил, что Би-би-си продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ
Макрон пообещал принять жесткие меры в отношении участников погромов
Путин выразил соболезнования родным жертв цунами в Индонезии
Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане
МИД Турции обвинил Нетаньяху в гибели тысяч палестинцев
В Германии самолет совершил экстренную посадку из-за сломанной кофеварки
Порошенко приравнял участников ОУН-УПА* к ветеранам Великой Отечественной войны
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 222 человек
Путин реорганизовал Управление по обеспечению конституционных прав граждан
Нацбанк Белоруссии ввел новые меры по дедолларизации экономики
Судно Pioneering Spirit приступило к укладке «Северного потока — 2» в Финляндии
Вячеслав Володин возложил цветы к мавзолею Хо Ши Мина
Илон Маск назвал великолепной конструкцию российского двигателя РД-180
Times узнала о заговоре министра обороны Великобритании против Мэй
Россиянин Никита Кучеров стал лучшим игроком дня в НХЛ
Роструд напомнил о десятидневных новогодних каникулах
Киевские власти готовят провокации против УПЦ
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168 человек
В Сербии прошли протесты "желтых жилетов"
Украинский депутат предложил создать Ставку Верховного главнокомандующего
National Interest рассказал, где может начаться Третья мировая война
Минобороны опубликовало видео с учений самолетов Ту-160 и Ту-95
На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль
Президент Туркмении исполнил новогоднюю песню собственного сочинения