Путин поздравил императора Японии с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил императора Японии Акихито с юбилеем. В это воскресенье, 23 декабря, монарху исполнилось 85 лет. По поводу такого события на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма.
В ней Владимир Владимирович выражает уверенность в дальнейшем развитии российско-японских отношений на благо обоих народов и в интересах обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Пользуясь случаем, поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Желаю Вам и членам императорской семьи доброго здоровья и благополучия, а всем жителям Японии – счастья и процветания", - говорится в тексте послания.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в воскресенье Акихито произнес торжественную речь в честь своего 85-летия, большую часть которого посвятил обсуждению мира на Земле.
Напомним, что весной 2019 года император оставит свой трон, а на престол взойдет его старший сын Нарухито.