Макрон пообещал принять жесткие меры в отношении участников погромов

СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-23T15:53:13+03:00

По мнению президента Франции, сейчас страна нуждается в согласии и единстве

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал принять жесткие меры в отношении участников движения "желтые жилеты", которые устраивали погромы во время протестов. Такое заявление глава республики сделал вечером в субботу, 23 декабря, в ходе своего двухдневного визита в Чад.

Политик рассказал, что на протяжении всего дня внимательно следил за происходящим в стране и получал оперативную информацию о протестах от министра внутренних дел Кристофа Кастанера, а потому находится в курсе дел.

"Совершенно очевидно, что французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей", - цитирует телеканал BFM Макрона.

По мнению главы государства, сейчас стране необходим порядок, согласие и единство, поскольку именно это позволит двигаться дальше к важным коллективным целям м ликвидировать все разногласия.

Между тем, напомним, что на этих выходных только на улицы Парижа вышли две тысячи протестующих. В целом же по стране их было порядка 24 тысяч.

Сайт kp.ru писал о том, что в субботу французские правоохранители задержали 109 участников погромов, семерых из них поместили под стражу.